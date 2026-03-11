Warum ein Waldviertler klar „Oscar-verdächtig“ ist

Wenn es den Oscar für Spitzenköche gäbe, hätte sich der Waldviertler Bernhard Zimmerl vermutlich schon zumindest unter den Nominierten wiedergefunden. Denn in Waidhofen an der Thaya hat der 34-Jährige mit seinem neuen, zweiten Lokal „Zimmerl“ erst vor wenigen Monaten den Senkrechtstart von null auf vier Hauben geschafft. Und auch sein „Stammlokal“ gleich daneben schaffte den Spagat, neben einem klassischen Irish Pub auch als Zwei-Hauben-Restaurant zu glänzen.