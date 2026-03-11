Warum ein Waldviertler klar „Oscar-verdächtig“ ist

In das Elite-Team der Spitzenköche des „Kochs der Stars“ Wolfgang Puck und damit bei Oscar-Verleihung in Los Angeles wurde erneut der Waldviertler Bernhard Zimmerl geholt. Das 34-jährige Talent ist damit schon das dritte Mal dabei. Warum das für ihn noch immer etwas ganz besonders ist, erzählt er der „Krone“.
Wenn es den Oscar für Spitzenköche gäbe, hätte sich der Waldviertler Bernhard Zimmerl vermutlich schon zumindest unter den Nominierten wiedergefunden. Denn in Waidhofen an der Thaya hat der 34-Jährige mit seinem neuen, zweiten Lokal „Zimmerl“ erst vor wenigen Monaten den Senkrechtstart von null auf vier Hauben geschafft. Und auch sein „Stammlokal“ gleich daneben schaffte den Spagat, neben einem klassischen Irish Pub auch als Zwei-Hauben-Restaurant zu glänzen.
