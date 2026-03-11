Sind kleine Skilifte überhaupt noch leistbar?

Noch schnallen trotz hoher Temperaturen Sonnenskifahrer im Unkener Heutal Brettln an: „Es ist ein Wahnsinn, was man hier für einen Teppich vorfindet, der im Umkreis von 100 Kilometern seines gleichen sucht“, kommt Bernhard Eichhorn aus München ins Schwärmen. Und er ist nicht der einzige Fan des kleinen, aber feinen Natursportzentrums.