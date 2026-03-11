Sind kleine Skilifte überhaupt noch leistbar?

Schuster-Klartext: „Einfach mal die Klappe halten“
Salzburgs Misere
In Salzburg setzen Gemeinden auch in Zeiten zunehmenden Schneemangels noch auf Skifahren vor der Türe und ein günstiges Angebot für Familien. Übungspisten seien ein wichtiger Boden für Skibegeisterung, heißt es. Doch wer zahlt? Es gibt Konzepte.
Noch schnallen trotz hoher Temperaturen Sonnenskifahrer im Unkener Heutal Brettln an: „Es ist ein Wahnsinn, was man hier für einen Teppich vorfindet, der im Umkreis von 100 Kilometern seines gleichen sucht“, kommt Bernhard Eichhorn aus München ins Schwärmen. Und er ist nicht der einzige Fan des kleinen, aber feinen Natursportzentrums.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.