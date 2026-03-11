Todesurteil zwei Tage vor Vollstreckung aufgehoben

Mörder starb in Haft

Ivey erklärte nun, es wäre „ungerecht“, Burton hinzurichten. Er habe das Opfer nicht erschossen, den Schützen nicht angewiesen, das Opfer zu erschießen und das Geschäft zum Zeitpunkt des Schusses bereits verlassen. Der tödliche Schuss war von einem Mann namens Derrick DeBruce abgegeben worden. Er war ebenfalls zum Tode verurteilt worden, seine Strafe wurde ebenfalls in lebenslange Haft ohne Bewährung umgewandelt, er starb im Gefängnis.