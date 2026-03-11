Das passiert gerade in Afghanistan und Pakistan

Über Afghanistan surren die Motoren von Kampfflugzeugen, sind Militärhubschrauber zu sehen und auch bewaffnete Drohnen sausen über die Köpfe der Taliban hinweg. Seit mehr als einer Woche herrscht in der Grenzregion zwischen Afghanistan und Pakistan offiziell Krieg. Und kaum jemand bekommt es mit, da sowohl der Iran-, als auch Ukraine-Konflikt die Schlagzeilen bestimmen. „Er ist einer von vielen Schattenkriegen“, weiß Markus Gauster von der Landesverteidigungsakademie Wien, der dort für das Institut für Friedenssicherung und Konfliktmanagement (IFK) arbeitet. „Ich war schon öfter in Afghanistan, bin laufend in Kontakt mit den Einheimischen vor Ort.“