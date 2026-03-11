Aaron Gruen: „Eine echte Herausforderung für mich“

Kibrom ist zumindest nach seinen guten Vorbereitungen für den Vienna City Marathon gerüstet. Vor vier Jahren war er beim VCM 2022 schon kurz davor, seinen ersten Marathonsieg zu feiern. Nach 30 Kilometern setzte er sich im Prater an die Spitze und schien einem souveränen Sieg entgegenzulaufen. Cosmas Muteti aus Kenia überholte Kibrom aber noch, der in 2:07:25 schließlich den dritten Platz belegte. Dies ist bis heute seine beste Marathon-Platzierung. Auch in Florenz 2021 war er Dritter.