Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Elitefeld für VCM

Aaron Gruen: „Eine echte Herausforderung für mich“

Sport-Mix
11.03.2026 13:21
Aaron Gruen (mi.) bei seinem Halbmarathon-Rekord in Houston.
Aaron Gruen (mi.) bei seinem Halbmarathon-Rekord in Houston.(Bild: Kevin Morris)
Porträt von Olaf Brockmann
Von Olaf Brockmann

Ein hochklassiges Männer-Elitefeld geht heuer beim Vienna City Marathon am 19. April auf Jagd nach einer Spitzenzeit. Schnellster ist Oqbe Kibrom aus Eritrea (2:05:37). ÖLV-Rekordler Aaron Gruen, der erstmals in Wien läuft: „Das Rennen verspricht ein sehr hohes sportliches Niveau. Für mich wird es eine echte Herausforderung sein, mich im gesamten Feld einigermaßen zu behaupten!“

0 Kommentare

Neben Kibrom weisen auch Tafese Delegen aus Äthiopien (2:06:11) sowie die Kenianer Sanley Kugat (2:07:05) und Albert Kangogo (2:07:26) großartige persönliche Bestzeiten auf. Gruen, der seit einem Jahr den ÖLV-Rekord mit 2:09:53 hält, sagt: „Diese Läufer haben Spitzenleistungen erbracht, die deutlich über meiner eigenen Bestzeit liegen. Ich werde aber natürlich mein Bestes geben und freue mich sehr auf Wien und das Rennen!“

Testlauf in den USA
Seinen letzten großen Test vor dem Vienna City Marathon bestreitet der in Harvard studierende Aaron Gruen bei einem Halbmarathon in den USA am 21. März. Eine Prognose, welche Zeit er in Wien laufen kann und vielleicht sogar seinen Rekord brechen kann, will er nicht abgeben. „Mein weiß ja auch nicht, welche Bedingungen am Tag des Rennens herrschen werden.“

Kibrom ist zumindest nach seinen guten Vorbereitungen für den Vienna City Marathon gerüstet. Vor vier Jahren war er beim VCM 2022 schon kurz davor, seinen ersten Marathonsieg zu feiern. Nach 30 Kilometern setzte er sich im Prater an die Spitze und schien einem souveränen Sieg entgegenzulaufen. Cosmas Muteti aus Kenia überholte Kibrom aber noch, der in 2:07:25 schließlich den dritten Platz belegte. Dies ist bis heute seine beste Marathon-Platzierung. Auch in Florenz 2021 war er Dritter.

Oqbe Kibrom führt das Feld in Wien an.
Oqbe Kibrom führt das Feld in Wien an.(Bild: VCM / Herbert Neubauer)

Qualität eines Champions
Dass Kibrom die Qualität eines Champions hat, beweisen mehrere Topleistungen. Dreimal konnte er bereits unter 2:06 Stunden laufen. Von Valencia 2021 in 2:05:53 und Barcelona 2023 in 2:05:51 steigerte er sich auf 2:05:37 in Berlin 2024. Im Vorjahr lief er in Daegu in 2:06:04 einen weiteren starken Marathon und landete auf Rang vier. Erst im Jänner 2026 zeigte er in Doha mit 2:07:55 erneut eine beachtliche Performance. Die Zeit scheint reif für seinen ersten Marathonsieg.

Albert Kangogi (in weiß): Mitvavorit in Wien
Albert Kangogi (in weiß): Mitvavorit in Wien(Bild: VCM / Michael Kvick)

Kibrom wird von zwei Afrikanern herausgefordert, die ebenfalls vor zwei Jahren ihre persönlichen Bestzeiten erzielten: Der Äthiopier Tafese Delegen lief in Sevilla 2:06:11, Stanley Kurgat aus Kenia erzielte in Berlin 2:07:05, wobei er in diesem Rennen sieben Plätze hinter Kibrom ins Ziel kam.

Für das VCM-Frauenrennen wurde bereits Titelverteidigerin Bettey Chepkkemoi als erste Topathletin vorgestellt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Sport-Mix
11.03.2026 13:21
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Trump: „Großer Fehler + Irans Eliteschiff versenkt
315.644 mal gelesen
Außenpolitik
Khamenei-Sohn neuer Führer + Siebter US-Soldat tot
269.056 mal gelesen
Während die USA den siebten toten US-Soldaten betrauern, hat der Iran einen neuen geistlichen ...
Außenpolitik
Weltgrößter Öl-Exporteur warnt vor Katastrophe
178.487 mal gelesen
Der Krieg im Nahen Osten hat zu einem Anstieg der Ölpreise geführt, was sich negativ auf die ...
Außenpolitik
Weltgrößter Öl-Exporteur warnt vor Katastrophe
1800 mal kommentiert
Der Krieg im Nahen Osten hat zu einem Anstieg der Ölpreise geführt, was sich negativ auf die ...
Außenpolitik
Trump: „Großer Fehler + Irans Eliteschiff versenkt
1651 mal kommentiert
Innenpolitik
Spritpreise: Verschiedene Ideen, aber keine Lösung
1375 mal kommentiert
Vizekanzler und Kanzler überschlagen sich plötzlich mit Vorschlägen, was die Eindämmung der ...
Mehr Sport-Mix
Red Bull-Athlet
„Ist die Höchststrafe für jeden Spitzensportler“
Elitefeld für VCM
Aaron Gruen: „Eine echte Herausforderung für mich“
Krone Plus Logo
Nach Kreuzbandriss
Goldjunge lässt nach Reha die Muskeln spielen
Krone Plus Logo
Grazer Cupsieger:
„Als Jurist könnte ich nicht Volleyball spielen“
EM in Antalya
Vier Medaillen! Österreichs Billard-Team räumt ab

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf