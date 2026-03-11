Vorteilswelt
Tag 12 im Nahost-Krieg

Irans neues Oberhaupt verletzt + US-Sprit teurer

Außenpolitik
11.03.2026 08:01
Porträt von Miriam Krammer
Von Miriam Krammer

Tag 12 des Krieges im Nahen Osten: Die iranischen Streitkräfte griffen Israel und die Golfstaaten erneut mit Raketen und Drohnen an. Die israelischen Streitkräfte hingegen attackierten Stellungen der Hisbollah-Miliz im Libanon – auch ein Wohnhaus in Beirut soll dabei getroffen worden sein. krone.at tickert live.

0 Kommentare

Das Wichtigste in Kürze:

  • Mojtaba Khamenei, der die Nachfolge als Irans Oberhaupt von seinem Vater übernommen hat, soll am ersten Kriegstag an den Beinen verletzt worden sein.
  • Irans Polizeichef Regierungsgegner mit drastischen Worten vor Protesten gewarnt. „Wer auf Aufforderung des Feindes auf die Straßen geht, den sehen wir nicht länger als Demonstranten an. Den sehen wir als Feind an und werden ihn wie einen Feind behandeln.“
  • Die Internationale Energieagentur (IEA) erwägt die größte Freigabe von Ölreserven in ihrer Geschichte, um die wegen des US-israelischen Krieges mit dem Iran gestiegenen Rohölpreise zu senken. 
  • Die Anführer der G7-Staaten werden nach Angaben der französischen Regierung am Mittwoch eine Videokonferenz abhalten – es wird vor allem um die Energiesituation gehen.
  • Auch in den USA sind die Preise für bleifreies Benzin deutlich gestiegen.
  • Die US-Armee hat 16 iranische Minenleger-Schiffe nahe der Straße von Hormus zerstört, wie das US-Militärkommando Centcom mitteilte. 
Mojtaba Khamenei mit seinem Vater Ali Khamenei, der kurz nach Kriegsbeginn getötet wurde.
Mojtaba Khamenei mit seinem Vater Ali Khamenei, der kurz nach Kriegsbeginn getötet wurde.(Bild: AFP/KAWNAT HAJU)

Die wichtigsten Ereignisse des heutigen Tages im Live-Überblick:

Lesen Sie auch:
Tag 10 im Nahost-Krieg
Trump: „Großer Fehler + Irans Eliteschiff versenkt
09.03.2026

Krieg tobt seit Ende Februar
Seit 28. Februar wurden Hunderte Ziele attackiert, darunter Raketenstellungen, Stützpunkte der Revolutionsgarden sowie Anlagen des iranischen Atomprogramms. Bei den ersten Angriffen kam auch Irans oberster Führer Ali Khamenei ums Leben, ebenso mehrere ranghohe Militärs. Teheran reagierte rasch mit Gegenangriffen: Raketen und Drohnen wurden auf Israel sowie auf US-Militärbasen im Nahen Osten abgefeuert, etwa in Bahrain, Kuwait und im Irak.

Israel und die USA führen nach eigenen Angaben weiterhin tägliche Luftschläge gegen die iranische Infrastruktur aus. Gleichzeitig setzt Teheran auch auf Angriffe über verbündete Gruppen in der Region, darunter die Hisbollah im Libanon. Bereits in den ersten Kriegstagen kamen Hunderte Menschen ums Leben, die meisten davon im Iran; zudem wurden Tausende Ziele in über hundert Städten angegriffen. 

Außenpolitik
11.03.2026 08:01
