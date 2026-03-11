Abenteuerliche Heimreise für unsere Bahnrad-Asse

Schuster-Klartext: „Einfach mal die Klappe halten“
Salzburgs Misere
Das hätten sich Raphael Kokas und Max Schmidbauer auch anders vorgestellt. Nach zwei dritten Plätzen beim Bahnrad-Weltcup im australischen Perth war die geplante Heimreise wegen der Lage im Nahen Osten über Doha nicht möglich. Stattdessen ging es über Afrika Richtung Heimat. Eine Odyssee, die bald wieder blühen könnte.
Abenteuerlich! Eigentlich hätten Wiens Bahnrad-Asse Max Schmidbauer und Raphael Kokas nach dem so erfolgreichen Bahnrad-Weltcup in Australien über Doha zurück in die Heimat reisen sollen. Das ist aufgrund der aktuellen Lage im arabischen Raum natürlich unmöglich. Daher musste das Duo samt Trainer Andreas Graf sich nach Alternativen umschauen. Und wurde schließlich in Afrika fündig . . .
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.