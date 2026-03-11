Abenteuerliche Heimreise für unsere Bahnrad-Asse

Abenteuerlich! Eigentlich hätten Wiens Bahnrad-Asse Max Schmidbauer und Raphael Kokas nach dem so erfolgreichen Bahnrad-Weltcup in Australien über Doha zurück in die Heimat reisen sollen. Das ist aufgrund der aktuellen Lage im arabischen Raum natürlich unmöglich. Daher musste das Duo samt Trainer Andreas Graf sich nach Alternativen umschauen. Und wurde schließlich in Afrika fündig . . .