Promi verurteilt: „Geniere mich für Auszucker!“

„Ich dachte an den Tod“, sagt aber der Lehrling, der aufgrund der falschen Anschuldigungen seinen Job verlor und noch immer auf Schadenersatz wartet. Daher gibt es erneut auch eine Verurteilung wegen der Drohung – die Strafe fällt aber aufgrund geänderter Finanzlage und offenbar wesentlich niedrigerer Einkommenswerte als angenommen etwas niedriger aus: 20.000 Euro (statt 96.000) plus drei Monate bedingt nimmt der Wiener an.