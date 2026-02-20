Durchhalten, durchdrehen und zu viel Süßigkeiten

Der Zug, der Zug, der Zug hat keine Bremsen“ – ja, so ungebremst wie nur möglich zelebrierte ich den Faschingsdienstag. Bin ich doch Mitglied in zwei Gilden und lebe die fünfte Jahreszeit in vollem Ausmaß – so auch am vergangenen Dienstag: Ein „Namla Woll Woll“ hier, ein Erdbeer-Shot da – dazwischen immer wieder Zigaretten – wollte ich doch meinen letzten Tag als Raucher gebührend feiern.