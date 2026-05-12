Grünes Licht für Verbreiterung der Donaubrücke

140 Millionen werden investiert

Jetzt hat das Bundesdenkmalamt aber grünes Licht gegeben: „Die Verbreiterung der historischen Donauquerung wurde genehmigt“, gibt Verkehrslandesrat Udo Landbauer (FPÖ) bekannt. Damit sei der Weg frei für die „Umsetzung eines Jahrhundertprojekts, das den Anforderungen der Zeit gerecht wird“. Landbauer betont: „Ein Projekt dieser Größenordnung, bei dem wir mehr als 140 Millionen Euro investieren, muss eine spürbare Verbesserung für die Bevölkerung bringen.“