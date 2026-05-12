Nach Trainer-Deal: 99ers verhandeln mit Ex-Kapitän

Meistertrainer Dan Lacroix bleibt also in Graz. Die 99ers bestätigten am Montag die „Krone“-Story über die Vertragsverlängerung des Franko-Kanadiers. Der Kader nimmt ebenso immer mehr Formen an. Mit einem Trio wird über Vertragsverlängerungen gesprochen, der Ex-Kapitän könnte als Verstärkung dazustoßen...
Aufatmen bei den 99ers. Meistertrainer Dan Lacroix bleibt den Eishockey-Cracks trotz Flirt-Versuchen von DEL-Champ Berlin weiter erhalten.
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