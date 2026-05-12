Sieben Jahre nach Mord am Lugeck: Killer gefasst!

Der Mann steht im Verdacht, am 21. Dezember 2018 gemeinsam mit Komplizen einen Rivalen aus dem Drogenmilieu regelrecht hingerichtet zu haben. Damals fielen an der Ecke Lugeck/Wollzeile mehrere Schüsse. Der 32-jährige Montenegriner Vladimir R. brach tödlich getroffen zusammen – ihm wurde mehrere Male in Kopf und Oberkörper geschossen. Sein 23-jähriger Begleiter wurde lebensgefährlich verletzt.