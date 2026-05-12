Conference-Finale! Thunder noch immer ohne Pleite

Die Oklahoma City Thunder stehen in der NBA nach dem zweiten „Sweep“ im Halbfinale. Der Titelverteidiger setzte sich wie gegen die Phoenix Suns auch gegen die Los Angeles Lakers mit 4:0 Siegen durch. Die Thunder gewannen am Montag bei den Lakers mit 115:110, bester Werfer war einmal mehr Topstar Shai Gilgeous-Alexander mit 35 Punkten. Im Halbfinale trifft Oklahoma auf den Sieger der Serie zwischen den San Antonio Spurs und den Minnesota Timberwolves (Stand 2:2).