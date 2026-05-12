Conference-Finale! Thunder noch immer ohne Pleite

Die Oklahoma City Thunder stehen in der NBA nach dem zweiten „Sweep“ im Halbfinale. Der Titelverteidiger setzte sich wie gegen die Phoenix Suns auch gegen die Los Angeles Lakers mit 4:0 Siegen durch. Die Thunder gewannen am Montag bei den Lakers mit 115:110, bester Werfer war einmal mehr Topstar Shai Gilgeous-Alexander mit 35 Punkten. Im Halbfinale trifft Oklahoma auf den Sieger der Serie zwischen den San Antonio Spurs und den Minnesota Timberwolves (Stand 2:2).
Die Partie war nichts für schwache Nerven. 40 Sekunden vor dem Ende lag das Heimteam noch knapp voran (110:109). LeBron James und seine Kollegen taten alles, um das schnellstmögliche Ausscheiden gegen den amtierenden Meister zu verhindern, doch reichte es am Ende nicht.
Angeführt von einem überragenden Donovan Mitchell mit 43 Punkten gewannen die Cleveland Cavaliers ihr zweites Heimspiel gegen die Detroit Pistons mit 112:103 und glichen in der „best-of-seven“-Serie nach zwei Niederlagen zum Auftakt in Detroit zum 2:2 aus. Das fünfte Spiel steigt am Mittwochabend (Ortszeit) bei den Pistons.
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