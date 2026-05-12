Neue Arten: Warum bei uns bald der Pfeffer wächst

Gerade erlebte die Steiermark noch den trockensten Frühling der Messgeschichte – im nächsten Moment schüttet es wie aus Kübeln. Extremwetterereignisse, wie wir sie heutzutage erleben, bringen den Lebensunterhalt unserer Bauern und unser aller Versorgungssicherheit in Gefahr. Hitze während der Blüte und extreme Niederschläge während der Reifung sorgen zunehmend für Missernten – etwa bei der Käferbohne.