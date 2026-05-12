Neue Arten: Warum bei uns bald der Pfeffer wächst

Der Klimawandel zwingt unsere Bauern zur Kreativität. In einer österreichweit einzigartigen Versuchsstation sucht man nach Möglichkeiten, wie sich die Landwirtschaft an extreme Wetterbedingungen anpassen kann. Ein Besuch in Wies – zwischen Teeplantagen und Pfeffersträuchern.
Gerade erlebte die Steiermark noch den trockensten Frühling der Messgeschichte – im nächsten Moment schüttet es wie aus Kübeln. Extremwetterereignisse, wie wir sie heutzutage erleben, bringen den Lebensunterhalt unserer Bauern und unser aller Versorgungssicherheit in Gefahr. Hitze während der Blüte und extreme Niederschläge während der Reifung sorgen zunehmend für Missernten – etwa bei der Käferbohne.
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