Falscher Polizeichef will seine Opfer ausplündern

„Sicheres Polizeikonto“ zum Zwischenbunkern

Sondern sie geben an, dass es auch eine Namensverwechslung sein könnte, aber die Gefahr besteht, dass das Konto des fälschlich ins Visier geraten Namensvetters nun gesperrt wird. „Daher soll man die eigenen Kontodaten übermitteln, damit ein Abgleich der Daten erfolgen kann“, kennt Gerald Sakoparnig, Chef der Betrugsgruppe beim Landeskriminalamt OÖ den Trick. Oder: Die Gauner bieten den Opfern an, ihr Geld auf einem „sicheren Polizeikonto“ zwischenzubunkern – auf diese haben die Verbrecher aber natürlich selbst Zugang und räumen es ab.