Höchststrafe nach der sechsten Fahrt ohne Schein

Verfolgungsjagd durch Altstadt

Hintergrund seiner Beschwerde war der wiederholte Verlust der Lenkberechtigung: 2180 Euro plus sieben Tage Haft hatte ihm die Behörde aufgebrummt. Am 10. November 2024 hatte sich der damals 38-Jährige hinter das Steuer eines Pkw gesetzt und war nach mehreren waghalsigen Überholmanövern mit weit überhöhtem Tempo der Polizei davongerast. Mitten im Salzburger Stadtzentrum und der Weltkulturerbe-Altstadt lieferte sich der damals berauschte Lenker, er hatte 1,3 Promille und Suchtgift intus, eine gefährliche Verfolgungsjagd. Dabei fuhr er mit seinem Auto sogar auf einen Gehsteig, um einer Straßensperre auszuweichen – eine Polizistin musste sich mit einem Sprung retten.