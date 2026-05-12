Städte bitten nun Minister um finanzielle Hilfe

Schließung steht auf keinem Fall im Raum

Teix verspricht jedoch, dass eine Schließung des 1976 erbauten Hallenbades auf keinen Fall in Frage kommt. Und auch Helmut Fiedler, FPÖ-Spitzenkandidat in Neunkirchen, betont: „Unser Schwimmbad ist ein Ort für alle! Wer hier zusperrt oder kaputtspart, nimmt den Menschen in Neunkirchen ein Stück Lebensqualität. Das werden wir nicht zulassen“.