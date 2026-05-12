Meisterjubel in der Wüste statt WAC-Abstiegskampf

Während seine Ex-Kollegen vom WAC den Verbleib in der Bundesliga auf der Partyinsel Mallorca gefeiert haben, wurde bei seinem aktuellen Klub Al-Ain der Meistertitel gar nicht so riesig zelebriert. Obwohl Adis Jasic und der Verein aus den Emiraten allen Grund dazu hätten – denn das Team verlor keine einzige Liga-Partie, hält eine Runde vor dem Saisonende bei 20 Siegen und fünf Remis. „Das ist sicher speziell, klar wollen wir jetzt auch am letzten Spieltag nicht patzen. Danach gibt’s sicher eine Party – aber ohne Alkohol, der ist hier kein Thema“, erzählt Jasic.