Antonelli? „Die größte Gefahr liegt darin, …“

Zwar traut Günther Steiner Andrea Kimi Antonelli durchaus zu, sich am Ende der Saison zum Weltmeister zu krönen, warnt jedoch auch: „Die größte Gefahr liegt darin, dass er nervös wird.“
Nach vier Stationen führt Antonelli die Fahrer-WM der Formel 1 bereits mit 100 Punkten auf dem Konto an, dabei waren die meisten Experten vor dem Saisonauftakt eigentlich davon ausgegangen, George Russell werde sich heuer die WM-Krone schnappen. Auch Steiner gibt im „The Red Flags“-Podcast zu: „Ich dachte auch, dass er an der Reihe ist. Aber Kimi nimmt ihm die WM-Chance langsam weg, wenn er einen kühlen Kopf bewahrt, dann wird George wohl Vizemeister und nicht Weltmeister werden.“
Wie stark sind die Nerven?
Was der Südtiroler an Antonelli bewundert: „Er lässt sich offenbar nicht aus der Ruhe bringen, egal, was passiert. Die größte Gefahr liegt darin, dass er nervös wird, sollten irgendwelche Probleme auftauchen, so wie es Oscar Piastri im vergangenen Jahr ergangen ist. Er hatte vor der Sommerpause alles unter Kontrolle, und dann passierten zwei Dinge, die er nicht mochte, und er verlor den Titelkampf.“
Zur Erinnerung: bis zur Sommerpause hatte der McLaren-Pilot die Nase vorn, in Abu Dhabi musste sich Piastri dann allerdings mit dem dritten Gesamtplatz zufriedengeben, während sein Teamkollege Lando Norris erstmals Weltmeister wurde. Macht Antonelli so cool weiter wie bisher, wird ihn dieses Schicksal jedoch kaum ereilen ...
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