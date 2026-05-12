Antonelli? „Die größte Gefahr liegt darin, …“

Nach vier Stationen führt Antonelli die Fahrer-WM der Formel 1 bereits mit 100 Punkten auf dem Konto an, dabei waren die meisten Experten vor dem Saisonauftakt eigentlich davon ausgegangen, George Russell werde sich heuer die WM-Krone schnappen. Auch Steiner gibt im „The Red Flags“-Podcast zu: „Ich dachte auch, dass er an der Reihe ist. Aber Kimi nimmt ihm die WM-Chance langsam weg, wenn er einen kühlen Kopf bewahrt, dann wird George wohl Vizemeister und nicht Weltmeister werden.“