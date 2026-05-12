Agrana muss Verlust von 35,6 Mio. Euro einstecken

Abschreibungen im Zuckergeschäft haben die börsennotierte Agrana im Geschäftsjahr 2025/26 in die Verlustzone gedrückt. Das Konzernergebnis belief sich auf minus 35,6 Mio. Euro, der Umsatz ging um 7,9 Prozent auf 3,2 Mrd. Euro zurück. Das operative Ergebnis stieg um 6,2 Prozent auf 81,2 Mio. Euro, wie der Nahrungsmittel- und Industriegüterkonzern am Dienstag mitteilte. Die Dividende soll halbiert werden.