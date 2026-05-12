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Wegen Abschreibungen

Agrana muss Verlust von 35,6 Mio. Euro einstecken

Wirtschaft
12.05.2026 09:06
(Bild: HARALD SCHNEIDER / APA / picturedesk.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Abschreibungen im Zuckergeschäft haben die börsennotierte Agrana im Geschäftsjahr 2025/26 in die Verlustzone gedrückt. Das Konzernergebnis belief sich auf minus 35,6 Mio. Euro, der Umsatz ging um 7,9 Prozent auf 3,2 Mrd. Euro zurück. Das operative Ergebnis stieg um 6,2 Prozent auf 81,2 Mio. Euro, wie der Nahrungsmittel- und Industriegüterkonzern am Dienstag mitteilte. Die Dividende soll halbiert werden.

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Aufgrund niedriger Zuckerpreise schloss die Agrana im März 2025 die Zuckerproduktion an den Standorten Leopoldsdorf im Marchfeld sowie Hrušovany in Tschechien. „Das Zuckergeschäft blieb operativ schwach, zeigte aber dank Restrukturierungsmaßnahmen im Vergleich zum Vorjahr erste Verbesserungen“, kommentierte Agrana-Chef Stephan Büttner die Entwicklung im abgelaufenen Geschäftsjahr. Der Geschäftsbereich Food & Beverage Solutions habe sich „sehr gut“, die Stärke-Sparte habe „marktbedingt unter rückläufigen Ergebnissen“ gelitten.

Zahl der Agrana-Beschäftigten sank um 600
Die Agrana ist bei Endkunden in Österreich vor allem mit ihrer Marke „Wiener Zucker“ bekannt. Der Frucht-, Stärke- und Zuckerkonzern beschäftigte per Ende Februar rund 8400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ein Rückgang von rund knapp 600 Mitarbeitern (-6,4 Prozent) zur Vorjahresperiode.

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Wie bereits berichtet, wird der Agrana-Vorstand der Hauptversammlung heuer die Ausschüttung einer Dividende von 0,35 € je Aktie vorschlagen. Für das Geschäftsjahr 2024/25 erhielten Aktionäre noch eine Dividende von 0,70 Euro je Aktie.

Deutliche Verbesserung beim Betriebsergebnis 2026/27 erwartet
Für das laufende Geschäftsjahr ist der Agrana-Chef zuversichtlich, „ein zumindest stabiles operatives Ergebnis und eine sehr deutliche EBIT-Verbesserung“ zu erreichen. Das Betriebsergebnis (EBIT) soll sich auf 70 bis 90 Mio. Euro belaufen. Beim Konzernumsatz geht der Nahrungsmittel- und Industriegüterkonzern von „einem leichten Anstieg“ aus.

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