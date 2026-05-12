Was im heimischen Pflegesystem verkehrt läuft

Dass die Menschen immer älter werden, bringt einen erhöhten Pflegebedarf mit sich. Zum „Tag der Pflege“ hat das Zentrum für Verwaltungsforschung (KDZ) im Auftrag der Arbeiterkammer Niederösterreich (AKNÖ) die diesbezügliche Situation im größten Bundesland untersucht. Und die Studie zeigt deutlich: Die Pflege im weiten Land braucht Reformen.