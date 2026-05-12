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Studie in NÖ zeigt auf

Was im heimischen Pflegesystem verkehrt läuft

Niederösterreich
12.05.2026 06:00
Um die Pflege zu sichern, braucht es mehr Personal – und daher mehr Geld.
Um die Pflege zu sichern, braucht es mehr Personal – und daher mehr Geld.(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com)
Porträt von Christoph Weisgram
Von Christoph Weisgram

Hunderte Millionen Euro fließen in Niederösterreich jährlich in den Pflegebereich. Eine aktuelle Studie ortet dennoch Kapazitätsmängel. Und auch die Finanzierbarkeit des Systems weist Lücken auf.

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Dass die Menschen immer älter werden, bringt einen erhöhten Pflegebedarf mit sich. Zum „Tag der Pflege“ hat das Zentrum für Verwaltungsforschung (KDZ) im Auftrag der Arbeiterkammer Niederösterreich (AKNÖ) die diesbezügliche Situation im größten Bundesland untersucht. Und die Studie zeigt deutlich: Die Pflege im weiten Land braucht Reformen.

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