Geldwäsche-Verdacht gegen Selenskyjs Ex-Bürochef

Die jetzigen Vorwürfe sind Teil der sogenannten Midas-Affäre, dem größten ukrainischen Korruptionsskandal, der vergangenes Jahr den Staatskonzern Energoatom erschütterte.

Rücktritt Ende 2025

Nach Durchsuchungen in seiner Wohnung dazu war Jermak Ende November 2025 zurückgetreten. Er war ein langjähriger Vertrauter von Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, leitete seit 2020 dessen Büro und galt als zweitwichtigster Mann in der Ukraine. Selenskyj selbst hat sich zu dem Skandal bisher nicht direkt geäußert.