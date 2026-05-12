Ermittlungen gegen Ex-Chef Hudler eingestellt

Am Ende dürfte wieder einmal der Steuerzahler zur Kasse gebeten werden. Hudler hatte bei der Spanischen Hofreitschule einen Vertrag bis 2027. Eine Klage vor dem Arbeits- und Sozialgericht ist eingebracht. Es geht um eine knappe Million Euro. Gut möglich, dass in diesem Zivilverfahren auch die Spitzen des Landwirtschaftsministeriums im Zeugenstand ihre Rolle erklären werden müssen.