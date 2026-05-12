Für Todesüberfahrt ist kein Schranken in Sicht

Mitte April verunglückte der Salzburger Ex-Fußballtorhüter Alexander Manninger (48) mit seinem Kleinbus am Bahnübergang in Nußdorf-Pabing tödlich. Seither wird der genaue Unfallhergang ermittelt. Eine Sicherung der Überfahrt aber ist weiter offen. Die Eisenbahnbehörde ist am Zug.
Knapp ein Monat ist es her, dass der beliebte Fußball-Torhüter Alexander Manninger sein Leben auf den Gleisen der Salzburger Lokalbahn lassen musste. Sein Kleinbus war am ungesicherten Bahnübergang in Nußdorf-Pabing mit einer heran rauschenden Express-Garnitur der Lokalbahn kollidiert. Manninger verstarb noch an der Unfallstelle – die „Krone“ berichtete.
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