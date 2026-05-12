Für Todesüberfahrt ist kein Schranken in Sicht

Knapp ein Monat ist es her, dass der beliebte Fußball-Torhüter Alexander Manninger sein Leben auf den Gleisen der Salzburger Lokalbahn lassen musste. Sein Kleinbus war am ungesicherten Bahnübergang in Nußdorf-Pabing mit einer heran rauschenden Express-Garnitur der Lokalbahn kollidiert. Manninger verstarb noch an der Unfallstelle – die „Krone“ berichtete.