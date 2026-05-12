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Panettiere war erst 18

Schock-Erlebnis mit „nacktem, berühmtem“ Mann

Society International
12.05.2026 08:04
Hayden Panettiere packt aus: Mit 18 wurde sie einem „nackten, sehr berühmten“ Mann auf einer ...
Hayden Panettiere packt aus: Mit 18 wurde sie einem „nackten, sehr berühmten“ Mann auf einer Jacht in sein Bett gelegt. Ein Verrat von einer „Person, der ich sehr vertraut habe“.(Bild: APA/AFP/ANGELA WEISS)
Porträt von Christian Thiele
Von Christian Thiele

Mit ihrem Geständnis, bisexuell zu sein, machte sie bereits im Vorfeld der Veröffentlichung ihrer neuen Memoiren Schlagzeilen. Jetzt legt Hayden Panettiere noch einmal nach und schockt mit den schlimmen Realitäten, mit denen sie als Teenager in Hollywood zu kämpfen hatte – mit der verstörenden Story, wie sie im Alter von 18 Jahren gezwungen wurde, sich zu einem „sehr berühmten“ und sehr viel älteren, nackten Mann ins Bett zu legen.

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Auf den Vorfall, den die Ex von Wladimir Klitschko in ihrem neuen Buch „This Is Me: A Reckoning“ (es kommt nächste Woche auf den Markt) detailliert beschreibt, wurde die 36-Jährige im Podcast „On Purpose with Jay Shetty“ angesprochen.

Von „Person, der ich vertraut habe“, verraten
Emotional und mit Tränen in den Augen enthüllte die Schauspielerin, dass sie damals von „einer Person, der ich vertraut habe“, verraten worden sei. Die habe sie zu einem angeblich harmlosen, lustigen Abend mit Bekannten auf einem Boot mitgenommen. Doch dort habe die Frau, „die ich für meine Beschützerin hielt“, sie eine Treppe hinunter in einen „sehr kleinen“ Raum geführt.

Hayden Panettiere sprach im Podcast-Talk unter Tränen über dieses Erlebnis – hier sehen Sie Ausschnitte aus dem Interview:

Dort erst habe sie erkannt, dass sie sich „in Gefahr“ befand. „Sie hat mich mit körperlichem Zwang neben einen unbekleideten Mann, der sehr berühmt war, ins Bett gedrückt“, erinnerte sich Panettiere.

„Zum wilden Tier“ geworden
Den Namen des Mannes nannte sie nicht. Laut ihrer Aussage habe er sich verhalten, „als wäre das eine ganz normale Sache für ihn, als würde ihm so etwas ständig passieren“.

Die „Heroes“-Heldin sei sofort in einen Überlebensmodus gewechselt: „Die Löwin in mir, das Feuer in mir ist erwacht.“ Die Härchen auf ihrer Haut hätten sich aufgestellt und sie sei „zum wilden Tier“ geworden. Ihr einziger Gedanke sei gewesen: „Das kannst du vergessen!“

Niemand hatte „Mitgefühl für meine Situation“
Sie sei aus dem Raum gerannt und habe sich auf der Jacht versteckt. „Wir haben uns mitten auf dem Meer befunden“, erklärte sie, weshalb sie auch nicht ins Wasser springen und zum Ufer schwimmen konnte.

Hayden Panettiere bringt ihre Biografie „This Is Me“ heraus. Darin schildert sie auch den schrecklichen Übergriff auf der Jacht:

Auch von den anderen Anwesenden konnte sie keine Hilfe erwarten: „Ich habe schnell gemerkt, dass niemand Mitgefühl für meine Situation hatte und dies offenbar nichts Neues für die anderen war.“

„Nicht in der Lage, zu verstehen, was passierte“
Rückblickend sei sie damals trotz ihres frühen Ruhms längst nicht so reif gewesen, wie sie dachte. „Auch wenn ich glaubte, gesunde und sichere Entscheidungen für mich treffen zu können, war ich nicht wirklich in der Lage zu verstehen, was um mich herum passierte“, erklärte sie.

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Aus heutiger Sicht weiß sie, dass ihr Gehirnbereich, der für Risikoabwägung und Impulskontrolle verantwortlich ist, damals noch nicht vollkommen funktionstüchtig gewesen sei: „Rein wissenschaftlich gesehen ist der Frontallappen unseres Gehirns ja erst mit etwa 25 vollständig entwickelt.“

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