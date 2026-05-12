Schock-Erlebnis mit „nacktem, berühmtem“ Mann

Die „Heroes“-Heldin sei sofort in einen Überlebensmodus gewechselt: „Die Löwin in mir, das Feuer in mir ist erwacht.“ Die Härchen auf ihrer Haut hätten sich aufgestellt und sie sei „zum wilden Tier“ geworden. Ihr einziger Gedanke sei gewesen: „Das kannst du vergessen!“

Niemand hatte „Mitgefühl für meine Situation“

Sie sei aus dem Raum gerannt und habe sich auf der Jacht versteckt. „Wir haben uns mitten auf dem Meer befunden“, erklärte sie, weshalb sie auch nicht ins Wasser springen und zum Ufer schwimmen konnte.