Wein vom Wörthersee auf der Überholspur

Zu dritt 3000 Rebstöcke

„Wir sind dankbar für die Möglichkeit, dass uns Leopold Kraßnig seine Infrastruktur zur Verfügung stellt, dafür helfen wir natürlich auch auf seinem Weingut mit“, bedankt sich Smuck, der mit seinen beiden Weinfreunden 1000 der knapp 3000 Rebstöcke der Seewiese betreut. Und das natürlich alles händisch. Mehr als 300 Stunden investierten die Hobbywinzer im Vorjahr in die Bewirtschaftung und Kellerarbeit ihrer Weine. „Nur ein kleiner Traktor, der mit Unterstützung der Sparkassen-Privatstiftung angeschafft werden konnte, unterstützt bei der Bodenarbeit.“