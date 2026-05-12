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Wein vom Wörthersee auf der Überholspur

Kärnten
12.05.2026 08:00
Die Ried Seewiese erstreckt sich oberhalb der Wörthersee-Ostbucht.
Die Ried Seewiese erstreckt sich oberhalb der Wörthersee-Ostbucht.(Bild: Smuck)
Porträt von Kärntner Krone
Von Kärntner Krone

Immer erfolgreicher werden die Winzer der Kärntner Landeshauptstadt, die mittlerweile rund 3000 Rebstöcke in der Wörthersee-Ostbucht betreuen! Nun wurde ein Teil des 2025-Jahrgangs bereits abgefüllt. 

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Auf insgesamt 6500 Quadratmetern erstreckt sich auf der Ried Seewiese in der Wörthersee-Ostbucht der Weingarten der Stadt Klagenfurt, der von Vinum Carinthiae, dem ältesten Weinbauverein Kärntens, betrieben und von mehreren Winzern eigenständig betreut wird.

Vergangene Woche füllte die Weinrunde von Gerhard Smuck, Wilfried und Dirk Westritschnig ihre erlesenen Tropfen, die seit dem Vorjahr in den Fässern von Dolce Vita Weinbau-Winzer Leopold Kraßnig gelagert waren, in die Flaschen. Das Dolce Vita Weingut am Hörzendorfer See wurde heuer für seine Piwi-Weine übrigens erneut mit zwei Gold- und einer Silbermedaille ausgezeichnet.

Die Stadtwinzer mit Leo Kraßnig nach der Abfüllung
Die Stadtwinzer mit Leo Kraßnig nach der Abfüllung(Bild: Smuck)
Knapp 500 Faschen wurden vergangene Woche abgefüllt.
Knapp 500 Faschen wurden vergangene Woche abgefüllt.(Bild: Smuck)
Nach der Abfüllung erfolgt die Prüfung der edlen Tropfen der Wörthersee-Weine.
Nach der Abfüllung erfolgt die Prüfung der edlen Tropfen der Wörthersee-Weine.(Bild: Smuck)

Zu dritt 3000 Rebstöcke 
„Wir sind dankbar für die Möglichkeit, dass uns Leopold Kraßnig seine Infrastruktur zur Verfügung stellt, dafür helfen wir natürlich auch auf seinem Weingut mit“, bedankt sich Smuck, der mit seinen beiden Weinfreunden 1000 der knapp 3000 Rebstöcke der Seewiese betreut. Und das natürlich alles händisch. Mehr als 300 Stunden investierten die Hobbywinzer im Vorjahr in die Bewirtschaftung und Kellerarbeit ihrer Weine. „Nur ein kleiner Traktor, der mit Unterstützung der Sparkassen-Privatstiftung angeschafft werden konnte, unterstützt bei der Bodenarbeit.“

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Und das Ergebnis kann sich sehen lassen. So füllte das Trio in seinem zweiten Anbaujahr nun 210 Flaschen Riesling und 260 Flaschen Gemischter Satz (Chardonnay, Weißburgunder) ab. „Proben wurden bereits zur Weinprüfstelle geschickt. Nun warten alle gespannt auf das Ergebnis.“

Die Weine der Stadtwinzer unter Obmann Jürgen Imp können heuer wieder bei verschiedenen Events genossen werden. Die erste Weingartenführung der Stadtwinzer findet am 9. Juni statt. Anmeldung unter: j.imp@gmx.net

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