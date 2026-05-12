Italien auf „Rekordkurs“: Höchste Schulden in 2026

Nach Zahlen des italienischen Wirtschafts- und Finanzplans (DFP) soll die Staatsverschuldung Italiens 2026 auf 138,6 Prozent des Bruttoinlandsprodukts steigen, nach 137,1 Prozent im Jahr 2025.

Zweifel an Plänen der Regierung Meloni

Der italienische Ökonom Giampaolo Galli erinnerte in einem Beitrag des Beobachtungszentrums für italienische Staatsfinanzen daran, dass Griechenlands Schuldenquote 2020 noch bei 210 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) gelegen sei. Seitdem habe das Land einen „sehr schnellen Anpassungsprozess“ vollzogen. Zwischen 2020 und 2025 habe sich der Primärsaldo um zwölf Prozentpunkte verbessert – von einem Defizit von mehr als sieben Prozent des BIP zu einem Überschuss von fünf Prozent. Zudem habe Griechenland nach der Covid-Pandemie zwischen 2021 und 2025 ein durchschnittliches Wirtschaftswachstum von 7,7 Prozent erzielt.