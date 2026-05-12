Neue Flüchtlingswelle auf Urlaubsinsel Kreta

Deutliche Zunahme der Ankünfte auf Kreta seit 2022

Während die östlichen Ägäisinseln wie Lesbos, Chios und Samos seit der Flüchtlingskrise von 2015 im Mittelpunkt standen, spielte Kreta lange Zeit nur eine untergeordnete Rolle auf den Migrationsrouten nach Europa. Seit etwa 2022 beobachten die griechischen Behörden jedoch eine deutliche Zunahme der Ankünfte südlich von Kreta. Schleppernetzwerke nutzen verstärkt längere Routen über das Mittelmeer, um Kontrollen in der östlichen Ägäis zu umgehen.