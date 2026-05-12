Mit dem „Zauber“ des Fußballs gegen Haitis Banden!

Ab sofort gibt es alle WM-Starter im Check, präsentieren wir täglich zwei Gruppen! Kriminelle beherrschen Haitis Straßen und sogar das Nationalstadion, indem Teamchef Migné noch nie war. Die erste Qualifikation für eine WM-Endrunde seit 1974 ist der einzige Lichtblick seit langem ...
Autokorsos auf den Straßen, es wurde getanzt, gesungen und gefeiert. Die Menschen wirkten wie verzaubert. Denn eigentlich ist das ein gefährliches Unterfangen. In Haiti regiert seit dem verheerenden Erdbeben 2010 mit 316.000 Toten Chaos, spätestens seit dem Mord an Präsident Moïse herrschen Banden. Sogar arme Menschen werden für Lösegeld entführt. Die erste Qualifikation für eine WM-Endrunde seit 1974 ist der einzige Lichtblick seit langem
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