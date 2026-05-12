Geld und Wertsachen aus geparkten Autos gestohlen

Der Mann ist ungefähr 1,80 Meter groß, bekleidet mit einer Schildkappe in Tarnfarben, roten Turnschuhen sowie einer dunklen Jacke mit einem reflektierenden Patch im oberen Drittel. In der Nacht von Sonntag auf Montag stahl er bei der Aktion Bargeld, Parfums sowie einen Führerschein. Aktuell wird noch ermittelt, allerdings dürften einige der Pkw unverschlossen abgestellt worden sein.