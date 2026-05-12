Geld und Wertsachen aus geparkten Autos gestohlen

Gleich mehrere Autos räumte ein unbekannter Mann zwischen Sonntag und Montag in Neu-Feffernitz in Kärnten aus. Der Mann wurde von einer Kamera dabei eingefangen. Die Polizei sucht nach Hinweisen.
Der Mann ist ungefähr 1,80 Meter groß, bekleidet mit einer Schildkappe in Tarnfarben, roten Turnschuhen sowie einer dunklen Jacke mit einem reflektierenden Patch im oberen Drittel. In der Nacht von Sonntag auf Montag stahl er bei der Aktion Bargeld, Parfums sowie einen Führerschein. Aktuell wird noch ermittelt, allerdings dürften einige der Pkw unverschlossen abgestellt worden sein.
Bisher wurden elf Opfer ausgeforscht. „An einer der betroffenen Örtlichkeiten konnte anhand einer vorhandenen Videoaufzeichnung eine Person gesichtet werden“, heißt es seitens der Polizei. Um Hinweise wird gebeten.
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