Weiter Rätselraten um Wasserleiche vom Salzachsee

Ausgerechnet an einem bei Spaziergängern, Anglern und Familien beliebten See in der Stadt Salzburg wurde Freitagnacht eine männliche Leiche entdeckt. Dabei handelt es sich laut Polizei um einen Salzburger. Eine Obduktion soll weitere Details ans Tageslicht bringen ...
Von spärlich bis gar nicht reichen am Montag die Informationen der Polizei zu einer Wasserleiche, die am Freitagabend am großen Salzachsee in Liefering von Anglern gefunden wurde. Klar ist, dass der Körper an einem Baum festhing und von Tauchern der Berufsfeuerwehr geborgen wurde – die „Krone“ berichtete. Auch Tatortermittler und die Spurensicherung waren beim Einsatz dabei.
Bei einem Lokalaugenschein am Samstag berichteten Angler vor Ort, dass die Leiche selbst eine Anglerausrüstung anhatte. Am Sonntag suchten Schaulustige rund um den bei Spaziergängern und Familien beliebten See nach Spuren.
Laut Polizei ist bislang lediglich klar, dass der Tote männlich und aus Salzburg sein dürfte. Die Exekutive geht zudem nicht von einem Gewaltverbrechen aus. Weitere Informationen müsse eine bereits angeordnete Obduktion bringen. Bis wann hier Ergebnisse erwartet werden, konnte die Polizei nicht sagen.
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