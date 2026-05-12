Weiter Rätselraten um Wasserleiche vom Salzachsee

Von spärlich bis gar nicht reichen am Montag die Informationen der Polizei zu einer Wasserleiche, die am Freitagabend am großen Salzachsee in Liefering von Anglern gefunden wurde. Klar ist, dass der Körper an einem Baum festhing und von Tauchern der Berufsfeuerwehr geborgen wurde – die „Krone“ berichtete. Auch Tatortermittler und die Spurensicherung waren beim Einsatz dabei.