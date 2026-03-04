Der Jungbrunnen steckt in jeder einzelnen Zelle

Auch Verletzungen müssen permanent repariert und Gewebe funktionsfähig erhalten werden. Doch es werden nicht nur neue Zellen gebildet, auch in den Zellen selbst werden ältere und nicht mehr brauchbare Bestandteile laufend entsorgt und erneuert.

Am deutlichsten können wir das an der Haut erkennen. Ihr Erneuerungsprozess dauert etwa 28 Tage. Dabei werden täglich ca. 5 Milliarden Hautzellen (bis zu 14 Gramm) abgestoßen! Mit dem Alter verlangsamt sich der Prozess.