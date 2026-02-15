„Unter Jörg Haider waren viele keine Fans von uns“

Wann bist du zum ersten Mal auf der Bühne gestanden?

2018. Ich hab‘ mich bei einer Open-Mic-Show angemeldet. Die Reihenfolge wurde ausgelost – und rate mal, wer als Erste aus dem Hut gezogen wurde? Da hab‘ ich einmal meinen ganzen Mut zusammengenommen und dann musste ich gleich als Erste auf die Bühne. Aber ich habe den Auftritt wirklich gut in Erinnerung.