Olympiasieger Bontus nach erstem WM-Tag Dritter

Formula-Kite-Olympiasieger Valentin Bontus hat einen starken Start in die WM vor Viana do Castelo in Portugal gefeiert.
Der 25-jährige Niederösterreicher holte in der gelben Flotte einen Wettfahrtsieg und drei zweite Plätze und liegt damit auf dem dritten Gesamtrang. Die WM geht am Dienstag mit vier weiteren Wettfahrten weiter. Bontus dominierte mit Max Maeder aus Singapur seine Flotte: „Der Speed war super, einmal konnte ich Max sogar schlagen“, sagte Bontus.
Allerdings ist erst ein Drittel der Qualifikation absolviert. „Es sind noch sehr viele Races zu bestreiten. Aber als Gesamtdritter reinzustarten, gibt schon Selbstvertrauen für den weiteren Verlauf“, erklärte der Perchtoldsdorfer.
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