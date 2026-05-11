Für alle: Ansturm auf Klagenfurter Altstadtlauf

Die Laufrunde durch die Innenstadt ist 2,5 Kilometer lang und wird zum Teil mehrmals bewältigt. Einen Abend lang dominieren der Laufsport und das gesellige Zusammensein. Bei den Erwachsenenläufen erhalten die Teilnehmenden eine Finisher Medaille, ein Startsackerl und ein Gewinnlos für die große Preisverleihung. Der Hauptpreis ist ein 300 Euro Gutschein von Intersport Pilz. Zudem gibt es die Möglichkeit, sich nach dem Lauf massieren zu lassen. Die Teilnehmenden der Kinderläufe sowie des Schülerlaufs erhalten zusätzlich ein Altstadtlauf-T-Shirt.