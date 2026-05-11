Für alle: Ansturm auf Klagenfurter Altstadtlauf

Dank Sponsoren findet der beliebte Altstadtlauf auch heuer wieder am 28. Mai statt, jeder kann mitmachen. Denn es gibt viele Disziplinen. Insgesamt 1900 Läufer sind zugelassen, auch die Olympischen Geher starten in Klagenfurt durch.
Der Altstadtlauf steigt auch heuer am 28. Mai statt, Sponsoren machen es möglich. Von der Stadt gibt es wegen dem Zwölftel-Sparbudget keine Zuschüsse. Das Laufevent gehört schon fest zu Klagenfurt. „Jeder Sportbegeisterte kann mitmachen“, sagt Sportreferentin Constance Mochar (SP). Der Bambini-Lauf ist schon ausgebucht, auch für den Fünf- bzw. Zehn-Kilometerlauf gibt es bereits 600 Nennungen“, sagt Sport-Abteilungsleiter Mario Polak. 1900 Läufer werden dabei sein.
Die Laufrunde durch die Innenstadt ist 2,5 Kilometer lang und wird zum Teil mehrmals bewältigt. Einen Abend lang dominieren der Laufsport und das gesellige Zusammensein. Bei den Erwachsenenläufen erhalten die Teilnehmenden eine Finisher Medaille, ein Startsackerl und ein Gewinnlos für die große Preisverleihung. Der Hauptpreis ist ein 300 Euro Gutschein von Intersport Pilz. Zudem gibt es die Möglichkeit, sich nach dem Lauf massieren zu lassen. Die Teilnehmenden der Kinderläufe sowie des Schülerlaufs erhalten zusätzlich ein Altstadtlauf-T-Shirt.
Osttiroler Geschwisterpaar peilt Rekorde an
Das Osttiroler Geschwisterpaar Leonie und Jonas Hauser, das vom Triathlon her bekannt, ist, peilt eine Verbesserung der Rekorde an. Sport ist ihre große Leidenschaft und sie freuen sich, dass sie dieses Jahr am Altstadtlauf teilnehmen können. Für den Fünf-Kilometer-Lauf hat sich Jonas mit 15:30 Minuten ein ambitioniertes Ziel gesetzt, der aktuelle Rekord liegt bei 15:43 Minuten.
Marlen Staudacher Rookie bei den Gehern
Auch die Olympischen Geher sind am Start. „Wir sind sogar die erste Olmypische Sportart, die es bei der Leichtathletik gegeben hat“, sagt KLV-Referent Peter Stattmann. Das Tempo der Geher sei enorm. „In der Mastersklasse machen Teilnehmer mit, die bei Welt- oder Europameisterschaften 40 Medaillen gewonnen haben. Der Rookie ist Marlen Staudacher, die in Tschechien in 23:58-Minuten das U20-WM-Limit für das Fünf-Kilometer--Straßengehen geschafft hat.
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