Früh übt sich: Sicher radeln schon im Kindergarten

Die Arbö-123-Kindergarten-Challenge bringt schon den Kleinsten spielerisch die wichtigsten Verkehrsregeln bei und legt damit den Grundstein für mehr Sicherheit im Straßenverkehr.
Es wird geklingelt, der Helm sitzt richtig und dann steigt die Nervosität: „Ich liebe es, mit dem Fahrrad zu fahren – ein bisserl nervös bin ich aber“, und schon tritt der sportliche Elian in die Pedale. Die 123-Kindergarten-Challenge von Arbö, „Krone“, Land Kärnten und Auva startete am Montag im Praxis-Kindergarten der BAfEP in Klagenfurt in die diesjährige Saison.
Bis zu 25 Kindergärten werden besucht, wobei rund 1000 Kindern das Radfahren nähergebracht wird. „Die Kinder lernen hier in einer spielerischen Umgebung die wichtigsten Verkehrsregeln. Uns geht es darum, dass man schon in sehr jungen Jahren lernt, mit dem Fahrrad richtig und sicher umzugehen, damit man später Unfälle vermeidet“, so Arbö-Landesgeschäftsstellenleiter Peter Pegrin.
Teilnehmer müssen auf vieles Acht geben
„Wir geben den Eltern vorab eine Informationsbroschüre mit. Auf den Helm legen wir größten Wert – denn der beste Helm nützt nichts, wenn er falsch aufgesetzt oder nicht richtig eingestellt ist. Auch der technische Zustand des Rades ist wichtig“, so Pegrin.
Im Parcours müssen die Teilnehmer vor einer Stopptafel anhalten, auf die Ampel achten und darauf Rücksicht nehmen, dass Fußgänger den Zebrastreifen überqueren. Die Arbö-123-Kindergarten-Challenge schafft eine Grundvoraussetzung, um schon in jungen Jahren sicher mit dem Rad unterwegs zu sein.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.