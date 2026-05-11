Früh übt sich: Sicher radeln schon im Kindergarten

Es wird geklingelt, der Helm sitzt richtig und dann steigt die Nervosität: „Ich liebe es, mit dem Fahrrad zu fahren – ein bisserl nervös bin ich aber“, und schon tritt der sportliche Elian in die Pedale. Die 123-Kindergarten-Challenge von Arbö, „Krone“, Land Kärnten und Auva startete am Montag im Praxis-Kindergarten der BAfEP in Klagenfurt in die diesjährige Saison.