Immobilien von Ex-Bayern-Star beschlagnahmt

Irans Behörden gehen gegen Ex-Bayern-Star Ali Karimi vor. Laut der Justiz-Nachrichtenagentur „Misan“ seien zwei Gewerbe- und vier Wohnimmobilien des heute 47-Jährigen „identifiziert und auf gerichtliche Anweisung beschlagnahmt worden.“
Der Grund für das gnadenlose Vorgehen gegen den ehemaligen Team-Kapitän des Iran sei, dass er ein „Verräter des Heimatlandes, der seit Jahren umfangreich bei der Unterstützung des Feindes aktiv ist“, sei.
Karimi hat den Iran bereits 2022 verlassen und lebt seither im Exil, zumeist in den USA. Schon damals wurde sein Haus von den Behörden konfisziert, weil er sich für eine Aussöhnung mit Israel engagiert hatte.
„Asiens Maradona“
Karimi gehört zu den beliebtesten Spielern in der iranischen Fußballgeschichte, trug 126 das Dress seines Landes und erzielte dabei 38 Treffer. Für die Bayern machte er von 2005 bis 2007 42 Spiele , erzielte dabei vier Tore. 2006 holte er mit den Münchnern das Double.
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