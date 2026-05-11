Immobilien von Ex-Bayern-Star beschlagnahmt

„Asiens Maradona“

Karimi gehört zu den beliebtesten Spielern in der iranischen Fußballgeschichte, trug 126 das Dress seines Landes und erzielte dabei 38 Treffer. Für die Bayern machte er von 2005 bis 2007 42 Spiele , erzielte dabei vier Tore. 2006 holte er mit den Münchnern das Double.