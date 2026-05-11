Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Auch Privathaus weg

Immobilien von Ex-Bayern-Star beschlagnahmt

Fußball International
11.05.2026 21:30
Ali Karimi (Mitte) hier mit Hasan Salihamidzic und Claudio Pizarro
Ali Karimi (Mitte) hier mit Hasan Salihamidzic und Claudio Pizarro(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Irans Behörden gehen gegen Ex-Bayern-Star Ali Karimi vor. Laut der Justiz-Nachrichtenagentur „Misan“ seien zwei Gewerbe- und vier Wohnimmobilien des heute 47-Jährigen „identifiziert und auf gerichtliche Anweisung beschlagnahmt worden.“ 

0 Kommentare

Der Grund für das gnadenlose Vorgehen gegen den ehemaligen Team-Kapitän des Iran sei, dass er ein „Verräter des Heimatlandes, der seit Jahren umfangreich bei der Unterstützung des Feindes aktiv ist“, sei. 

Karimi hat den Iran bereits 2022 verlassen und lebt seither im Exil, zumeist in den USA. Schon damals wurde sein Haus von den Behörden konfisziert, weil er sich für eine Aussöhnung mit Israel engagiert hatte.

(Bild: Kronen Zeitung)

Hier können Sie die App im Google Play Store downloaden.
Hier können Sie die App via App Store downloaden.

„Asiens Maradona“
Karimi gehört zu den beliebtesten Spielern in der iranischen Fußballgeschichte, trug 126 das Dress seines Landes und erzielte dabei 38 Treffer. Für die Bayern machte er von 2005 bis 2007 42 Spiele , erzielte dabei vier Tore. 2006 holte er mit den Münchnern das Double. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Fußball International
11.05.2026 21:30
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Iran
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Quadfahrer mussten am Gaberl vor Hagel flüchten
112.225 mal gelesen
Später Schneefall? Ein Hagelsturm verwandelte das steirische Gaberl in einer „Winterlandschaft“.
Oberösterreich
Zwei Kinder bei Frontalcrash teils schwer verletzt
106.610 mal gelesen
Beide Fahrzeuge wurden bei dem Aufprall schwer beschädigt.
Tirol
„Meine Tochter wurde wie letzter Dreck entsorgt“
100.180 mal gelesen
Was viele nicht glauben wollen: Auch Kinder und Jugendliche konsumieren Drogen.
Chronik
Einbrecher getötet: Wolfgang W. freigesprochen
1404 mal kommentiert
Der Angeklagte kam auch zum Prozessfinale am Montag im hellen Anzug samt Krawatte.
Außenpolitik
Putin: Krieg in Ukraine „neigt sich dem Ende zu“
942 mal kommentiert
Wladimir Putin zeigte sich am 9. Mai bei der Militärparade am „Tag des Sieges“ noch ...
Österreich
„Operation Panzerwagen“! Bankdeals Wien mit Kiew
913 mal kommentiert
Die heimische RBI macht gute Geschäfte mit der ukrainischen Nationalbank. Massenhaft Gold und ...
Mehr Fußball International
Bus-Parade im Video
Barcelona feiert Titel-Party mit Tausenden Fans
Auch Privathaus weg
Immobilien von Ex-Bayern-Star beschlagnahmt
In Deutschland-Gruppe
Spieler-Revolte! Teamchef tritt kurz vor WM zurück
Filzmaier analysiert
Genie und Wahnsinn: Was Barcelona besonders macht
Sport Tv Logo
WM-Teams, Gruppe B
Bei diesen WM-Helden beißen die Gegner auf Granit
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf