Apple und Google beugen sich britischem Kartellamt

Apple erklärte, man stehe in jedem Markt in einem harten Wettbewerb. „Die heute angekündigten Verpflichtungen ermöglichen es Apple, weiterhin wichtige Innovationen bei Datenschutz und Sicherheit für die Nutzer voranzutreiben“, teilte der Konzern mit. Google erklärte, man halte die eigenen Praktiken zwar bereits für fair, begrüße jedoch die Möglichkeit, die Bedenken der Behörde gemeinsam auszuräumen.