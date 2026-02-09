Tschau dem Grau: An diesen Orten wartet das Licht

Lynk&Co 08: Budget-Range-Rover mit Reisequalitäten
Knäckebrot süß-sauer
Das nasse Schmuddelwetter macht alles Grau in Grau, die Stimmung ist so la la und die Energie gleich null: So geht es gerade vielen Österreichern. Licht und Sonne fehlen uns. Wohin Sie jetzt flüchten könnten, wo es länger Tag ist, haben wir für Sie recherchiert!
Dass Tageslicht wichtig für uns ist, ist nicht neu: Es beeinflusst z.B. unsere innere Uhr, unsere Stimmung, unser Gehirn, Schlafqualität und Immunsystem. Kein Wunder also, dass Wind und Wetter derzeit nicht gerade hilfreich dabei sind, uns energiemäßig in ungeahnte Höhen zu pushen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.