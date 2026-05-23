Pfingsten: Wie nutzen Sie das Schönwetter?

Die Temperaturen steigen, die ersten heißen Tage des Jahres stehen bevor. Gleichzeitig rollt eine Reisewelle durch Österreich: Vielerorts kündigt sich bereits Stau an. Stoßstange an Stoßstange heißt es aktuell leider für alle, die über die Grenze wollen. Für alle anderen heißt es jetzt wohl bereits: Füße hochlegen und das sommerliche Wochenende in vollen Zügen genießen.