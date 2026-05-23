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Pfingsten: Wie nutzen Sie das Schönwetter?

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23.05.2026 12:18
Die warmen Temperaturen laden zum Grillen ein.
Die warmen Temperaturen laden zum Grillen ein.(Bild: karepa - stock.adobe.com)
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Von Community

Temperaturen über 30 Grad meldet es mancherorts über Pfingsten. Viele nutzen das verlängerte Wochenende für einen Kurztrip – andere nutzen das Schönwetter, um Zeit in der Natur zu verbringen. Was sind Ihre Pläne für das Wochenende?

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Die Temperaturen steigen, die ersten heißen Tage des Jahres stehen bevor. Gleichzeitig rollt eine Reisewelle durch Österreich: Vielerorts kündigt sich bereits Stau an. Stoßstange an Stoßstange heißt es aktuell leider für alle, die über die Grenze wollen. Für alle anderen heißt es jetzt wohl bereits: Füße hochlegen und das sommerliche Wochenende in vollen Zügen genießen.

Was haben Sie über Pfingsten vor? Werfen Sie den Grill an? Haben Sie sich für einen Kurzurlaub entschieden? Wohin geht die Reise? Oder haben Sie anderweitige Pläne, das schöne Wetter zu nutzen? Egal ob Balkonien oder Kurztrip: Wo genießen Sie die Pfingstsonne? Wir freuen uns auf Ihre Berichte in den Kommentaren!

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