Ein 3:0-Sieg, der den Landesligatitel fixiert. Und trotzdem ist die Freude in Scheiblingkirchen ziemlich getrübt. Weil man den „Erfolg“ um 11 Uhr am grünen Tisch, statt am Rasen feiern musste. Der vermeintliche Gegner Korneuburg trat nicht an, sorgte für die wohl kuriosesten Nachrichten der jüngeren Ligageschichte.
„Das ist eine sportliche Bankrotterklärung aus Korneuburg“, nahm sich Scheibling-Coach Daniel Kohn kein Blatt vor den Mund. Auf jeden Fall erklärte sich der eigentliche Kontrahent als nicht spielfähig, bekam keine Mannschaft zusammen. Warum? Vier Spieler tanzten im wahrsten Sinne des Wortes auf einer anderen Hochzeit: Nämlich auf der von SK-Kicker David Rajkovic.
„Ich bin erst seit fünf Wochen da, das wurde schon im Jänner bewilligt“, seufzte Sportchef und Trainer Senad Mujakic. Das alleine wäre auch noch nicht das Ende vom Lied gewesen. „Wir haben unzählige Verletzte, dazu haben sich am Spieltag auch noch zwei krank gemeldet.“ Auf die Akteure aus der „Zweier“, bzw. dem Kooperationsverein Stetten zurückzugreifen, sei auch keine Option gewesen. „Laut Vertrag wären die Spieler für zwei Wochen in der 2. Klasse gesperrt gewesen, wenn sie bei uns aufgelaufen wären. Das wollte Stetten nicht.“
„Extrem peinlich“
Das nunmehrige Ergebnis wollte sonst aber sicher auch keiner. „Ich wollte unbedingt spielen, aber es war nicht möglich. Es ist mir extrem peinlich und tut mir unglaublich Leid für Scheiblingkirchen.“
Der frisch gebackene Meister stellte kurzerhand im Pittentalstadion aber doch noch eine Feier auf die Beine. „Weil wir organisatorisch wohl stärker sind als die Korneuburger“, zwinkerte Kohn.
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