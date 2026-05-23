Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Kuriose Spiel-Absage

„Das ist eine sportliche Bankrotterklärung!“

Fußball National
23.05.2026 12:05
Scheiblingkirchen-Kicker Cech (re.) und Co. mussten den Titel am grünen Tisch feiern.
Scheiblingkirchen-Kicker Cech (re.) und Co. mussten den Titel am grünen Tisch feiern.(Bild: GEPA)
Porträt von Dorian Seistock
Von Dorian Seistock

Ein 3:0-Sieg, der den Landesligatitel fixiert. Und trotzdem ist die Freude in Scheiblingkirchen ziemlich getrübt. Weil man den „Erfolg“ um 11 Uhr am grünen Tisch, statt am Rasen feiern musste. Der vermeintliche Gegner Korneuburg trat nicht an, sorgte für die wohl kuriosesten Nachrichten der jüngeren Ligageschichte.

0 Kommentare

„Das ist eine sportliche Bankrotterklärung aus Korneuburg“, nahm sich Scheibling-Coach Daniel Kohn kein Blatt vor den Mund. Auf jeden Fall erklärte sich der eigentliche Kontrahent als nicht spielfähig, bekam keine Mannschaft zusammen. Warum? Vier Spieler tanzten im wahrsten Sinne des Wortes auf einer anderen Hochzeit: Nämlich auf der von SK-Kicker David Rajkovic. 

„Ich bin erst seit fünf Wochen da, das wurde schon im Jänner bewilligt“, seufzte Sportchef und Trainer Senad Mujakic. Das alleine wäre auch noch nicht das Ende vom Lied gewesen. „Wir haben unzählige Verletzte, dazu haben sich am Spieltag auch noch zwei krank gemeldet.“ Auf die Akteure aus der „Zweier“, bzw. dem Kooperationsverein Stetten zurückzugreifen, sei auch keine Option gewesen. „Laut Vertrag wären die Spieler für zwei Wochen in der 2. Klasse gesperrt gewesen, wenn sie bei uns aufgelaufen wären. Das wollte Stetten nicht.“

„Extrem peinlich“
Das nunmehrige Ergebnis wollte sonst aber sicher auch keiner. „Ich wollte unbedingt spielen, aber es war nicht möglich. Es ist mir extrem peinlich und tut mir unglaublich Leid für Scheiblingkirchen.“
Der frisch gebackene Meister stellte kurzerhand im Pittentalstadion aber doch noch eine Feier auf die Beine. „Weil wir organisatorisch wohl stärker sind als die Korneuburger“, zwinkerte Kohn.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Fußball National
23.05.2026 12:05
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Im Bett nichts gebracht: Dann fielen drei Schüsse
162.051 mal gelesen
Krone Plus Logo
Der im Internet posierende mutmaßliche Täter und sein Opfer, Katharina E. (28) aus Kottingbrunn
Ski Alpin
Topfit! ÖSV-Dame genießt den Strand und das Meer
121.198 mal gelesen
Stephanie Brunner genießt ihren Urlaub.
Niederösterreich
Drei Kopfschüsse nach One-Night-Stand: Festnahme!
116.829 mal gelesen
In diesem Mehrparteienhaus in Kottingbrunn kam es zur Bluttat.
Gericht
Kinder-Raubbande verfolgte Opfer ins Lehrerzimmer
1065 mal kommentiert
Eine Jugendbande versetzte Kinder und Schüler in Wien-Döbling in Angst. 
Außenpolitik
Russen über Putin: „Bunkerratte versteckt sich“
895 mal kommentiert
Sysran ist Standort einer bedeutenden Erdölraffinerie.
Innenpolitik
Fix: So hoch fällt die Erhöhung der Pensionen aus
648 mal kommentiert
Die Pensionisten dürfen sich ab dem kommenden Jahr über eine Erhöhung freuen. (Symbolbild)
Mehr Fußball National
Kuriose Spiel-Absage
„Das ist eine sportliche Bankrotterklärung!“
Nächster Transfer
Fixiert! Sturm „wildert“ bei Rivale Hartberg
40 Jahre „The Voice“
Der „Frank Sinatra der Stadien“ feiert Jubiläum
Millionen winken
Wie teuer wird der heißeste Verkaufskandidat?
Blamage droht
Rapid? „Im Endeffekt ist es einfach zu wenig“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf