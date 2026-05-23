„Das ist eine sportliche Bankrotterklärung!“

„Ich bin erst seit fünf Wochen da, das wurde schon im Jänner bewilligt“, seufzte Sportchef und Trainer Senad Mujakic. Das alleine wäre auch noch nicht das Ende vom Lied gewesen. „Wir haben unzählige Verletzte, dazu haben sich am Spieltag auch noch zwei krank gemeldet.“ Auf die Akteure aus der „Zweier“, bzw. dem Kooperationsverein Stetten zurückzugreifen, sei auch keine Option gewesen. „Laut Vertrag wären die Spieler für zwei Wochen in der 2. Klasse gesperrt gewesen, wenn sie bei uns aufgelaufen wären. Das wollte Stetten nicht.“