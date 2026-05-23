Der „Frank Sinatra der Stadien“ feiert Jubiläum

Auf den Höhenflug folgte brutaler Tiefschlag

Doch es gab leider nicht nur Höhen. Am 15. Juli 2011, beim Test-Spiel des HSV in Schwaz, brach seine Frau Michaela, die er 2006 heiratete, plötzlich zusammen – und war auf der Stelle tot – „Das war der absolute Tiefschlag meines Lebens! Ich habe 30 Kilogramm abgenommen und 80 Marlboro am Tag geraucht. Mein Ende, dachte ich damals“, erzählt Ralph mit zittriger Stimme. Doch er schaffte es zurück ins Leben – auch dank seiner Kärntner Lebenspartnerin Senta, die ebenfalls ihren Mann Karl viel zu früh verloren hatte. Gemeinsam kämpften Sie sich zurück!