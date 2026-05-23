George-Banking für Tausende nicht erreichbar

Die neuen Debitkarten werden zugestellt, die alten bleiben noch bis Ende August gültig. Erst mit erster Nutzung der neuen Karte verliert die alte automatisch ihre Gültigkeit. Die PIN bleibt unverändert. Laut Bank sollen alle Systeme ab Montagvormittag, 25. Mai 2026, im Laufe des Tages wieder vollständig verfügbar sein.