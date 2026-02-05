Google will bis zu 185 Mrd. Dollar in KI stecken

Im Wettlauf der KI-Entwickler schraubt die Google-Mutter Alphabet die Investitionen drastisch hoch. Für das laufende Jahr stellte der Internet-Riese am Mittwoch Kapitalinvestitionen zwischen 175 und 185 Milliarden Dollar in Aussicht. Das Geld dürfte unter anderem in Rechenzentren für Künstliche Intelligenz fließen.
Google lässt gegen ChatGPT und Co seine KI-Software Gemini antreten. Zuletzt entschied sich auch Apple für die KI-Modelle dahinter als Basis für eine nützlichere Version seiner Sprachassistentin Siri. Mit den Ausgabeplänen stellt Google auch Meta in den Schatten: Der Facebook-Konzern prognostizierte für dieses Jahr zuletzt Kapitalinvestitionen zwischen 115 und 135 Milliarden Dollar.
Werbegeschäft auf Hochtouren
Das Geld für den rapiden Ausbau liefert weiterhin vor allem das auf Hochtouren laufende Werbegeschäft von Google. Es wuchs im Schlussquartal 2025 im Jahresvergleich um rund 13,5 Prozent auf 82,3 Milliarden Dollar. Insgesamt legten die Konzernerlöse um 18 Prozent auf 113,8 Milliarden Dollar zu. Unter dem Strich verbuchte Alphabet einen Konzerngewinn von fast 34,5 Milliarden Dollar – knapp 30 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.
Die Entwicklung des Anzeigengeschäfts von Google wird sehr genau beobachtet. Denn Google bringt in die Suchmaschine mehr mit Hilfe von KI erstellte Zusammenfassungen ein, die Anfragen der Nutzer direkt beantworten können. Damit könnte der Anreiz sinken, auf Links neben den Suchergebnissen zu klicken, womit Google traditionell sein Geld verdiente.
