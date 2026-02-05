Vorteilswelt
Mega-Investition

Google will bis zu 185 Mrd. Dollar in KI stecken

Digital
05.02.2026 07:35
Im Vorjahr hatte Alphabet bereits mehr als 90 Milliarden Dollar in KI investiert.
Im Vorjahr hatte Alphabet bereits mehr als 90 Milliarden Dollar in KI investiert.(Bild: EPA/Filip Singer)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Im Wettlauf der KI-Entwickler schraubt die Google-Mutter Alphabet die Investitionen drastisch hoch. Für das laufende Jahr stellte der Internet-Riese am Mittwoch Kapitalinvestitionen zwischen 175 und 185 Milliarden Dollar in Aussicht. Das Geld dürfte unter anderem in Rechenzentren für Künstliche Intelligenz fließen.

Google lässt gegen ChatGPT und Co seine KI-Software Gemini antreten. Zuletzt entschied sich auch Apple für die KI-Modelle dahinter als Basis für eine nützlichere Version seiner Sprachassistentin Siri. Mit den Ausgabeplänen stellt Google auch Meta in den Schatten: Der Facebook-Konzern prognostizierte für dieses Jahr zuletzt Kapitalinvestitionen zwischen 115 und 135 Milliarden Dollar.

Werbegeschäft auf Hochtouren
Das Geld für den rapiden Ausbau liefert weiterhin vor allem das auf Hochtouren laufende Werbegeschäft von Google. Es wuchs im Schlussquartal 2025 im Jahresvergleich um rund 13,5 Prozent auf 82,3 Milliarden Dollar. Insgesamt legten die Konzernerlöse um 18 Prozent auf 113,8 Milliarden Dollar zu. Unter dem Strich verbuchte Alphabet einen Konzerngewinn von fast 34,5 Milliarden Dollar – knapp 30 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.

Die Entwicklung des Anzeigengeschäfts von Google wird sehr genau beobachtet. Denn Google bringt in die Suchmaschine mehr mit Hilfe von KI erstellte Zusammenfassungen ein, die Anfragen der Nutzer direkt beantworten können. Damit könnte der Anreiz sinken, auf Links neben den Suchergebnissen zu klicken, womit Google traditionell sein Geld verdiente.

krone.tv

Auspacken, einschalten – und Bloatware ausmisten, heißt die Devise nach dem Handykauf. Doch es ...
Krone Plus Logo
Das Bloatware-Business
Von wo die Apps kommen, nach denen niemand fragte
Krone Plus Logo
Mit Tastatur und Stift
Matepad 12X im Test: Profi-Tablet zum Sparpreis?
Krone Plus Logo
Erstes „Papier-Handy“
TCL NXTPAPER 60 Ultra im Test: Endlich ein Novum!
„Forbidden Solitaire“
Uralter Windows-Klassiker lehrt Gamer das Fürchten
DJ Ötzi stürmt mit einem 13 Jahre alten Song zum zweiten Mal die Charts – dank TikTok.
Song ist 13 Jahre alt
TikTok katapultiert DJ Ötzi wieder in die Charts!
Niederösterreich
Nach Ankündigung: Apotheker sticht Ehefrau nieder
186.488 mal gelesen
Tirol
Swarovski: Fionas Sohn steigt ins Unternehmen ein
183.620 mal gelesen
Von links: Arturo Pacifico Griffini, Fiona Pacifico Griffini-Grasser und Karl-Heinz Grasser 
Wirtschaft
Benko: Araber erhalten 700 Millionen zugesprochen
136.194 mal gelesen
René Benko war 2018 Teil einer Delegation, die in Abu Dhabi um Investoren buhlte.
Mega-Investition
Google will bis zu 185 Mrd. Dollar in KI stecken
Schwer durchschaubar
So cashen Hersteller versteckt mit Digitaldiensten
Für unsere Kinder
78 Prozent sind für generelles Social-Media-Verbot
Krone Plus Logo
Trauriger Rekord
„KI wird Maschine für sexuellen Kindesmissbrauch“
Frau „0 Euro“ wert
Peinliches Raiffeisen-Video löst Shitstorm aus

