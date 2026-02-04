Kufe verpasste Gesicht von Gramastettner nur knapp

Dealer verkaufte während Bewährung wieder Drogen
Kokain und Cannabis
Das Ice Cross Event in Winterleiten, wo die Fahrer mit über 80 km/h die Strecke runter rasen, war heuer ein großer Erfolg. Der Gramastettner Gregor Luckeneder hatte diesmal besonders viel Glück – bei einem Sturz verpasste die Kufe eines Rivalen sein Gesicht um Zentimeter. Die „Krone“ hat das Video des Sturzes.
Angst ist bei der Sportart der schlechteste Ratgeber! Wenn es nämlich beim Ice Cross auf zwei Kufen mit teils über 80 Kilometern pro Stunde über waghalsige Sprünge, Kreisel mit Bergauf-Passagen oder Gefällen von rund 100% geht, schlägt der Puls der Athleten sowie auch der Fans stets ein wenig höher. Wie erneut letztes Wochenende im steirischen Winterleiten!
