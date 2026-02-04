Vorteilswelt
Video von wildem Sturz

Kufe verpasste Gesicht von Gramastettner nur knapp

Oberösterreich
04.02.2026 13:30
Bei Ice Cross geht’s immer sehr eng zu.
Bei Ice Cross geht’s immer sehr eng zu.(Bild: Mark Roe Sports Photographer)
Porträt von Michael Schütz
Von Michael Schütz

Das Ice Cross Event in Winterleiten, wo die Fahrer mit über 80 km/h die Strecke runter rasen, war heuer ein großer Erfolg. Der Gramastettner Gregor Luckeneder hatte diesmal besonders viel Glück – bei einem Sturz verpasste die Kufe eines Rivalen sein Gesicht um Zentimeter. Die „Krone“ hat das Video des Sturzes.

0 Kommentare

Angst ist bei der Sportart der schlechteste Ratgeber! Wenn es nämlich beim Ice Cross auf zwei Kufen mit teils über 80 Kilometern pro Stunde über waghalsige Sprünge, Kreisel mit Bergauf-Passagen oder Gefällen von rund 100% geht, schlägt der Puls der Athleten sowie auch der Fans stets ein wenig höher. Wie erneut letztes Wochenende im steirischen Winterleiten!

