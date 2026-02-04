Kufe verpasste Gesicht von Gramastettner nur knapp

Angst ist bei der Sportart der schlechteste Ratgeber! Wenn es nämlich beim Ice Cross auf zwei Kufen mit teils über 80 Kilometern pro Stunde über waghalsige Sprünge, Kreisel mit Bergauf-Passagen oder Gefällen von rund 100% geht, schlägt der Puls der Athleten sowie auch der Fans stets ein wenig höher. Wie erneut letztes Wochenende im steirischen Winterleiten!