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Zum Glück nur leicht

Sechs Personen bei Unfall in Linz verletzt

Oberösterreich
25.05.2026 16:00
Die Rettung brachte vier Personen ins Spital, die beiden anderen begaben sich selbst dorthin ...
Die Rettung brachte vier Personen ins Spital, die beiden anderen begaben sich selbst dorthin (Symbolbild)(Bild: Christian Jauschowetz)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Weil ein 60-Jähriger beim Linksabbiegen den Gegenverkehr übersehen hatte, war es in Linz am Sonntag zu einem Unfall gekommen, bei dem alle sechs Beteiligten verletzt wurden. Zum Glück allesamt nur leicht: Der 60-Jährige und seine drei Mitfahrer wurden ins Spital gebracht, die beiden anderen begaben sich selbst dorthin.

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Zu einem Verkehrsunfall mit sechs Verletzten kam es am 24. Mai 2026 gegen 11:50 Uhr im Linzer Süden. Eine 27-jährige Linzerin fuhr mit ihrem PKW auf der Dauphinestraße Richtung stadtauswärts. Bei ihr im Wagen saß ein 27-Jähriger aus St. Valentin. Zur selben Zeit fuhr ein 60-jähriger Niederländer auf der Dauphinestraße in die Gegenrichtung. Bei ihm saßen weiters ein 69-jähriger Niederländer, eine 51-jährige Afghanin aus Linz und ein 52-jähriger Afghane aus Linz im Auto.

Beim Abbiegen übersehen
Der 60-Jährige beabsichtigte bei der Kreuzung mit der Rohrmayrstraße links abzubiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem geradeaus fahrenden Wagen der 27-Jährigen. Alle sechs Insassen erlitten leichte Verletzungen. Der 60-Jährige und seine drei Beifahrer wurden mit der Rettung ins Kepler Uniklinikum eingeliefert. Die anderen beiden Beteiligten begaben sich selbstständig ins Krankenhaus.

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