Sechs Personen bei Unfall in Linz verletzt

Zu einem Verkehrsunfall mit sechs Verletzten kam es am 24. Mai 2026 gegen 11:50 Uhr im Linzer Süden. Eine 27-jährige Linzerin fuhr mit ihrem PKW auf der Dauphinestraße Richtung stadtauswärts. Bei ihr im Wagen saß ein 27-Jähriger aus St. Valentin. Zur selben Zeit fuhr ein 60-jähriger Niederländer auf der Dauphinestraße in die Gegenrichtung. Bei ihm saßen weiters ein 69-jähriger Niederländer, eine 51-jährige Afghanin aus Linz und ein 52-jähriger Afghane aus Linz im Auto.