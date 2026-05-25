Zwei dreiste scheinlose Lenker aus Verkehr gezogen

Zwei verschiedene Kennzeichen

Später, genau genommen bereits am Montag um kurz nach Mitternacht, zogen Verkehrspolizisten in Enns einen orangen, desolaten Wagen mit ungarischen Kennzeichen aus dem Verkehr. Auch bei dieser Kontrolle tauchten gleich mehrere Verstöße auf: Der Wagen, in dem zwei Ungarn (23, 31) saßen, war nicht nur nicht zum Verkehr zugelassen, sondern er hatte auch noch vorn und hinten zwei verschiedene Kennzeichen montiert.