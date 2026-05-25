Zwei dreiste scheinlose Lenker aus Verkehr gezogen

Gleich zwei Lenker ohne Schein zog die Polizei am Sonntag aus dem Verkehr. Zuerst einen 26-jährigen Grazer, der auf der Pyhrnautobahn viel zu schnell unterwegs war. Später gingen den Beamten zwei Ungarn ins Netz, die mit ihrem desolaten Wagen ohne Zulassung und zwei verschiedenen Kennzeichen unterwegs waren.
Da staunten die Beamten nicht schlecht, als sie am Sonntagnachmittag gegen 14 Uhr einen 26-jährigen Grazer stoppten. Der junge Mann fuhr in der Tunnelkette Klaus in Richtung Wels. Dabei wurde er in der 100er-Zone abzüglich der Messtoleranz mit 141 km/h erwischt. Damit nicht genug: Der Grazer hatte noch nie einen Führerschein besessen. Er wurde angezeigt.
Zwei verschiedene Kennzeichen
Später, genau genommen bereits am Montag um kurz nach Mitternacht, zogen Verkehrspolizisten in Enns einen orangen, desolaten Wagen mit ungarischen Kennzeichen aus dem Verkehr. Auch bei dieser Kontrolle tauchten gleich mehrere Verstöße auf: Der Wagen, in dem zwei Ungarn (23, 31) saßen, war nicht nur nicht zum Verkehr zugelassen, sondern er hatte auch noch vorn und hinten zwei verschiedene Kennzeichen montiert.
„Neue“ Taferl gekauft
Obendrein hatte der Lenker, der 31-jährige Ungar, keinen Führerschein. Bei der Einvernahme gab das Duo an, dass ihnen vor einigen Tagen in Linz die originalen Taferl abgenommen waren. Die beiden „neuen“ Kennzeichen hatten sie anschließend bei einem unbekannten Händler erworben, um weiterfahren zu können. Auch hier gab es Anzeigen.
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