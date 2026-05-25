Vier Verletzte nach wilder Rauferei im Strandbad

Aufgrund eines Raufhandels wurden mehrere Polizeistreifen am Sonntag gegen 15.20 Uhr zum Strandbad Rindbach gerufen. In der Nähe des Beachvolleyballplatzes waren zwei Familien aneinandergeraten. Beide Seiten teilten den Polizisten mit, von der jeweils anderen Familie belästigt worden zu sein, weshalb es zur Auseinandersetzung mit Faustschlägen gekommen sei.