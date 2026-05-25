Vier Verletzte nach wilder Rauferei im Strandbad

Die Hitze am Sonntag ist offenbar zwei Familien im Strandbad Rindbach in OÖ zu Kopf gestiegen. Weil sie sich gegenseitig belästigt gefühlt hatten, gerieten sie aneinander und es flogen die Fäuste. Insgesamt wurden vier Männer bei der Rauferei verletzt, es folgten mehrere Anzeigen.
Aufgrund eines Raufhandels wurden mehrere Polizeistreifen am Sonntag gegen 15.20 Uhr zum Strandbad Rindbach gerufen. In der Nähe des Beachvolleyballplatzes waren zwei Familien aneinandergeraten. Beide Seiten teilten den Polizisten mit, von der jeweils anderen Familie belästigt worden zu sein, weshalb es zur Auseinandersetzung mit Faustschlägen gekommen sei.
Kleidung zerrissen
Dabei erlitten vier Männer, ein 42-jähriger Afghane aus Regau, ein 41-jähriger Linzer, ein 38-jähriger Linzer und ein 34-Jähriger aus Schwertberg, leichte Verletzungen und ihre Kleidungen wurden zerrissen. Ein klärendes Gespräch konnte die Situation beruhigen.
Die Beteiligten werden wegen des Verdachts des Raufhandels bei der Staatsanwaltschaft Wels und wegen des Verdachts der Störung der öffentlichen Ordnung bei der Bezirkshauptmannschaft Gmunden angezeigt.
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