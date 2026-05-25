Brennender Holzstoß drohte Wohnhaus anzuzünden

Einem aufmerksamen Cousin haben es Hausbesitzer in Gunskirchen (OÖ) zu verdanken, dass ihr Haus am Montag nicht noch mehr beschädigt wurde. Neben der Garage waren Holzscheite in Brand geraten, was der Verwandte gegen 1.30 Uhr bemerkte. Die Männer löschten den Brand, die Feuerwehr musste aber noch die Fassade öffnen.
Aus bislang unbekannter Ursache kam es am Pfingstmontag in Gunskirchen zu einem Brand eines Holzstapels. Ein 46-Jähriger bemerkte gegen 1.30 Uhr das Feuer in unmittelbarer Nähe der Garage seiner Cousine und verständigte telefonisch dessen 41-jährigen Ehemann. Die beiden Männer versuchten, den Brand mit Feuerlöschern zu bekämpfen, und alarmierten die Feuerwehr.
Holzscheiter und Fassade entfernt
Anschließend entfernten die beiden noch die an der Fassade der Garage gestapelten Holzscheiter, welche offensichtlich zuvor gebrannt hatten. Die Feuerwehrmänner mussten die Hausfassade noch mit einer Motorsäge öffnen, da hinter dieser noch eine Restwärme gemessen wurde. Der Gesamtschaden ist derzeit noch unbekannt.
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