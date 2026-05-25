Brennender Holzstoß drohte Wohnhaus anzuzünden

Einem aufmerksamen Cousin haben es Hausbesitzer in Gunskirchen (OÖ) zu verdanken, dass ihr Haus am Montag nicht noch mehr beschädigt wurde. Neben der Garage waren Holzscheite in Brand geraten, was der Verwandte gegen 1.30 Uhr bemerkte. Die Männer löschten den Brand, die Feuerwehr musste aber noch die Fassade öffnen.