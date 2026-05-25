Wenn drei Generationen gemeinsam im Einsatz stehen

Diese drei Generationen teilen die gleiche Leidenschaft: Rudolf (86), Christian (47) und Emilia Mader (9) aus Schlatt in Oberösterreich leben vor, was unsere Gesellschaft zusammenhält. Sie engagieren sich alle drei ehrenamtlich bei der Freiwilligen Feuerwehr in ihrem Heimatort.
„Was für ein Gefühl, Seite an Seite zu stehen – mit dem Menschen, von dem ich so viel gelernt habe, und dem kleinen Menschen, dem ich all das weitergeben darf. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft in einem einzigen Augenblick.“ Diese persönlichen Worte stammen von Christian Mader. Geschrieben am Tag des Heiligen Florian – sie erzählen aber viel mehr als nur von diesem Festtag der Feuerwehren im Land.
Sie erzählen von einem ganz besonderen Familienmoment: Dem ersten gemeinsamen Dienst von drei Generationen bei der Freiwilligen Feuerwehr Schlatt. Großvater Rudolf Mader (86), Papa Christian Mader (47) und Tochter Emilia Mader (9) – alle drei verbindet eines: der Einsatz für andere.
Familie wohnt neben Feuerwehrhaus
Bei den Maders hat das Tradition. Was vor 70 Jahren mit Großvater Rudolf begann, setzte Sohn Christian vor 30 Jahren fort und nun tritt mit Emilia die nächste Generation in diese Fußstapfen. „Wir wohnen direkt neben dem Feuerwehrhaus, bei uns gehört das einfach dazu“, so Christian Mader stolz.
Vor allem die Gemeinschaft stehe für die Familie im Vordergrund: „Gerade die Jugendfeuerwehr ist ein Ort, an dem unser Nachwuchs lernt, worauf es im Leben wirklich ankommt. Und es ist auch gut für alle, mal weg aus der digitalen Welt zu kommen.“
„Mehr davon“ ist die Serie für Geschichten über alles Positive, das in Oberösterreich passiert und meist viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommt. Für Ideen, die anstecken. Für Menschen, die zeigen, wie es gehen kann. Sie haben etwas erlebt, gesehen oder gehört, bei dem Sie sich gedacht haben: „Davon brauchen wir mehr!“ Dann schicken Sie uns gerne Text und Fotos an lisa.stockhammer@ kronenzeitung.at
Stellvertretend für so viele in Oberösterreich
Christian Mader ist übrigens Gemeindebund-Präsident, Landtagsabgeordneter und Bürgermeister von Schlatt. Das tut für unsere Geschichte aber nichts zur Sache – denn Familie Mader steht stellvertretend für so viele in Oberösterreich. Für alle, die sofort aufspringen, wenn jemand Hilfe braucht. Die Feiern oder gemütliche Abende unterbrechen, die eigene Bequemlichkeit hinten anstellen, wenn ein Alarm eingeht. Das ist nicht selbstverständlich. Aber es ist das, was unsere Gesellschaft zusammenhält.
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